Kızılay başkanı Dr. Kerem Kınık: İnsanı üzmeyelim, yaradanı hatrına
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “İnsanı üzmeyelim, yaradanı hatırına” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Göç çetin bir tercihtir"
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Göç çetin bir tercihtir. Kök saldığınız toprağı bırakır yaşayabileceğiniz bir başka toprak ararsınız çaresiz. İtilmek, aşağılanmak, ayrımcılık tehlikesi vardır karşınızda. Sıfatı ne olursa olsun karşımızdaki insandır. İnsanı üzmeyelim, yaradanı hatırına” diye konuştu.