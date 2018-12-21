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Kızı açıkladı! Durumu ağırlaşan kanser hastası Ayşen Gruda...

Kağıthane Derindere Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda annesi hakkında açıklama yaptı.

21 Aralık 2018 Cuma 01:55
Kızı açıkladı! Durumu ağırlaşan kanser hastası Ayşen Gruda...

Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda oyuncunun sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Elvan Gruda'nın açıklaması şöyle;

"Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti. Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz."

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:55
  1. Ayşen Gruda

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