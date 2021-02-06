Kız kulesi sis altında kaldı! Eşsiz manzara ortaya çıktı
İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. Kız Kulesi sisin arasında adeta kayboldu. Kız Kulesi ve Boğaz’da oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi, yaşanan sisli hava nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıkardı.
İstanbul’da öğlen saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle Kız Kulesinde adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul’da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. Kız Kulesi ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.