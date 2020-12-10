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Ekonomi Kıyı Ege ile Manisa için sağanak uyarısı
Ekonomi

Kıyı Ege ile Manisa için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:09:00 -
Kıyı Ege ile Manisa için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ​​​​​​​akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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