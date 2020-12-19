Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi

Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesi ve dernekler kanunu gibi kanunlarda değişiklikleri içeren Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kitle İmha Silahlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti

TBMM Adalet Komisyonu’nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı ve görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifle, kitle imha silahlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların; Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi, Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi, Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesine yasak getiriliyor.

Yasaklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulanacak.

Dernekler Kanunu’nda değişiklik

Teklife göre, Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapılarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak.