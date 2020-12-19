  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi
Gündem

Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:55:00 - 2020-12-19 18:19:09
Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi

Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesi ve dernekler kanunu gibi kanunlarda değişiklikleri içeren Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kitle İmha Silahlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti

TBMM Adalet Komisyonu’nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı ve görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 

Teklifle, kitle imha silahlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların; Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi, Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi, Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesine yasak getiriliyor.

Yasaklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulanacak.

Dernekler Kanunu’nda değişiklik

Teklife göre, Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapılarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak. 

Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de

Gündem

Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de

Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi
Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi

Gündem

Kitle imha silahlarıyla ilgili kanun teklifi kabul edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay