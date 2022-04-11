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Eğitim Kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Eğitim

Kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin tamamlanmasının ardından okullardaki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 artarak 56 milyonu aştı. Bakanlık, yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:25:00 -
Kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı

Yeni kütüphanelerle tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 kitap varken mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 56 milyon 247 bin 183’e yükseldi.

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