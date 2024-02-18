Kitap: Filistin İntifadası ve Günümüzün Moğolları
Suud rejimi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Prof. Dr. Sefer el-Havâlî belgeler ve sahadan analizlerle Filistin intifâdasının başarıları ve İsrail’in gizlenen çöküşünü bütün hakikatiyle ortaya koyuyor.
Suud rejimi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Prof. Dr. Sefer el-Havâlî belgeler ve sahadan analizlerle Filistin intifâdasının başarıları ve İsrail’in gizlenen çöküşünü bütün hakikatiyle ortaya koyuyor.
ABD’nin Ortadoğu’daki işgallerinin amacının İsrail’in güvenliğini artırmak ve bölgedeki İsrail sınırlarını olabildiğince genişletmek olduğunu, Arap yöneticilerin işbirlikçilikte sınır tanımadığını güçlü tahlillerle gözler önüne seriyor.
112 sayfdan oluşan ve tercümesini Mustafa Karakaya'nın yaptığı eser Minber yayınlarından çıktı.