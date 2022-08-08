Kışlık karışık sos tarifi ve evde pizza sosu nasıl yapılır? Başka soslara gerek duymayacaksınız

Evde kolaylıkla bulunacak malzemelerden yapabileceğiniz en iyi ve en lezzetli gerçek pizza sosu tarifini sizinle paylaşıyoruz. Kışa kalmadan bitebilir...

Kışlık Karışık Sos Tarifi İçin Malzemeler

3 kilogram kırmızı biber

3 kilogram patlıcan

2 kilogram domates

Yarım yeşil biber

1 avuç cin biber

15 adet sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi (elmada olabilir)

Yeteri kadar tuz

1,5 çay bardağı zeytinyağı

Maydanoz (istediğiniz kadar)

Kışlık Karışık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yıkadığımız kırmızı biber ve patlıcanları ister fırında ister közmatikte közleyelim. (veya közde) Közlediğimiz patlıcan ve kırmızı biberlerin kabuklarını soyalım. Ardından çok fazla küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Patlıcan, kırmızı biberleri ve doğranmış domatesleri tencereye alalım.

Üzerine sarımsaklarımızı da küçük olmayacak şekilde doğrayıp ilave edelim. Tenceremizi ocağa alalım ve yaklaşık 30 dakika pişirelim. Bu sırada 1,5 çay bardağı zeytinyağında doğranmış yeşil biber kavurmaya başlayalım. Biberleri çok kızartmamaya dikkat edelim. Biraz kavrulduktan sonra cin biberleri de ekleyip bir kaç dakika da birlikte kavuralım . Burada biberlerinizi doğrarken eldiven kullanmanızı tavsiye ederim tabi birde boğazınız yanmasın dikkat edin Sosumuza zeytinyağında kavurduğumuz biberleri ve doğranmış maydanozu ekleyip 5 dakika daha pişirelim. Sirke ve yeteri kadar tuzunu da ilave edip 2-3 dakika kaynatıp ocağı kapatalım. İster büyük ister küçük kavanozlara sosumuz sıcakken doldurup ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından kavanozları ters çevirip soğuyana kadar bekleyelim. Soğuyan soslarımızı soğuk bir yerde yada dolapta muhafaza edelim. Afiyet olsun.

Pizzanın üzerinde gördüğümüz kıpkırmızı sos hepimizin iştahını açıyor ancak evde tutturmak gözümüze zor gibi geliyor. Gözünüz korkmasın bakın pizza sosu tarifi en kolay haliyle nasıl hazırlanıyor! İşte bu tarifi sadece pizza sosu olarak değil makarnalarda da bu tarifi farklı bir makarna sosu olarak kullanabilirsiniz.

PİZZA SOSU TARİFİ

Kimse bu sağlıklı pizza sosunu evde yaptığınıza inanmayacak.

Malzemeler

4 adet iri domates (yaklaşık 800 gram)

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı tatlı kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (istenirse artırabilirsiniz)

3 diş sarımsak, ince kıyılmış

5 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Ev yapımı gerçek İtalyan bir pizza sosu nasıl yapılır?

4 adet irice domateslerimizi önce daha kolay soyabilmek için bir süre ılık suda bekletin, ardından yıkayın ve kabuklarını tırtıklı bir bıçak yardımıyla soymaya başlayın.

Bir rende yardımıyla domateslerinizi rendeleyeme başlayın ya da bir kesme tahtasında ince bir şekilde kesin. Altı kalın olan bir tencereyi ocağınıza alın rendelediğiniz domatesleri tencereye aktarıp pişirmeye başlayın. Üzerine diğer malzemelerinizi sırasıyla salçayı, şekeri, kırmızıbiberi, karabiberi, tuzu ve zeytinyağını ekleyip bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Yavaş yavaş kıvam almaya başlayan sosa son olarak sarımsaklarınızı ekleyin, sarımsakları isterseniz ince bir şekilde kıyarak isterseniz de rendenin küçük tarafında rendeleyerek sosun üzerine ekleyebilirsiniz. Sosunuzu orta ateşte kaynamaya bırakın, ara ara çırpıcı yardımıyla topaklanmaması için karıştırın. Sosunuz kaynadıktan sonra ocağı yüksek ateşe getirip beş dakika daha kıvam alması için karıştırarak pişirmeye devam edin. Adım 4 Sosumuz hazır, sıcak haliyle hamuru sulandırmaması için biraz soğumasını bekleyip ardından bir kepçenin arkasından yardım alarak sosunuzu hamurun üzerine yayabilirsiniz. Dilediğiniz pizza malzemelerini üzerine ekleyebilirsiniz. Sebzeli bir pizza tercih ederseniz rendelenmiş mozzarella peynirinin üzerine; siyah zeytin, yeşil zeytin, konserve mısır, bezelye ve hatta beyaz peynir tercih edebilirsiniz daha bol malzemeli olsun isterseniz sucuk, salam, jambon ekleyebileceğiniz gibi mozzarella peynirini tavukla birleştirerek efsane bir tat yaratabilirsiniz.

Püf Noktaları

Sosunuzu tamamen soğuttuktan sonra buzdolabında cam kavanozda beş güne kadar saklayabilirsiniz ya da küçük boy buzdolabı poşetlerine kullanacağınız miktar kadar paketleyip derin dondurucuda daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun.