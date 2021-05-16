Kısıtlama sırasında, boş yolda duvara çarptı... Polisle ilginç diyalog

Bursa'daki kaza, gece sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 GU 570 plakalı kamyoneti ile ilerleyen Hüseyin G, direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

Sürücü Hüseyin G. kazayı hafif atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Hüseyin G.'nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri alkol testi yapmak isterken sürücü, "Ben kaza yapmadım. Siz beni soyuyorsunuz. Ben yapmadım bıçak filan yok" diyerek direndi. Sürücü Hüseyin G., uzun uğraşlar sonunda polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6 bin 986 TL para cezası kesildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.