Kısıtlama kararı sonrası Denizli’nin cadde ve sokakları yine bomboş kaldı

Denizli’de ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent önceki kısıtlama günlerinde olduğu gibi yine bomboş kaldı.

Denizli’de ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin cadde ve sokakları ile şehirlerarası karayolları önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine bomboş kaldı. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet ettikleri gözlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kara sonrası kent adeta bomboş kaldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere normal günlerde binlerce insanın geçtiği ve gezdiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere Bayramyeri Meydanı ve ana arterleri önceki hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bomboş kaldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları adeta hayalet şehre dönüşen ve nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli’nin bomboş kalan cadde ve sokaklarını drone ile havadan görüntüledi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması yarın 00.00 itibari ile sona erecek.

Öte yandan, kısıtlama kararının sıkıntısız bir şekilde uygulanması için polis ekipleri önceden belirlenen noktalarda sürekli devriye gezmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.