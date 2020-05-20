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Kısıtlama kalktı, İstanbullular yollara döküldü

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle sona ermişti. İstanbul’da sabah saatlerinde da arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:11:00 -
Kısıtlama kalktı, İstanbullular yollara döküldü

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 ve Metrobüste yoğunluk yaşandı

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

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