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Kısıtlama kalkar kalkmaz sokaklarda haraketlilik başladı

Aralarında Eskişehir’in de bulunduğu illerdeki dört günlük dışarıya çıkma kısıtlaması uygulamasının gece saat 00:00 bitmesi sokaklarda hareketlilik başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:05:00 -
Kısıtlama kalkar kalkmaz sokaklarda haraketlilik başladı

Aralarında Eskişehir’in de bulunduğu illerdeki dört günlük dışarıya çıkma kısıtlaması uygulamasının gece saat 00:00 bitmesi sokaklarda hareketlilik başladı.


Son dönemde en uzun süre devam eden ve 14 büyükşehirde yaşayan vatandaşlar dışarıya çıkmalarını kısıtlayan yasağının ardında gece saat 12’de vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attılar. Dört gün karantinanın sonrası Eskişehir sokakları da canlılığını geri kavuştu. Günlerce evlerinden çıkamayan vatandaşlar sabahı beklemeden gece saat 24.00’de yasaklama bittiğinde taze havanın keyfini çıkarmak için kendilerini dışarıya attılar. Havanın güzelliğini de fırsat bilen vatandaşlar uzun süre gezip dolaşarak evlerinde kapalı kaldıkları sürenin adeta acısını çıkardılar.

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