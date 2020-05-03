Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Siber dolandırıcıların bakanlığın ya da İŞKUR’un adını veya logosunu taklit edebileceklerine dikkati çeken Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.