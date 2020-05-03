  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk‘tan vatandaşlara “Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında İŞKUR resmi hesapları dışında hiçbir e-posta ile SMS’e itibar etmeyin. Kişisel bilgileri resmi kaynaklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayın” uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:59:00 -
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Siber dolandırıcıların bakanlığın ya da İŞKUR’un adını veya logosunu taklit edebileceklerine dikkati çeken Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı