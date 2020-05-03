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Ekonomi

Kişisel bakım ürünlerine talep arttı

COVİD-19 korkusuyla evlerine çekilen vatandaşlar, kişisel bakım ürünlerine hücum ediyor. Nitekim vücudu temiz tutan; virüse karşı korunaklı kılan ürünlerden sabuna, duş jeline, şampuana, kolonyaya, el losyonuna, ıslak mendile, parfüme, deodoranta, tıraş köpüğüne ve jilete rağbet yoğun.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:24:00 -
Kişisel bakım ürünlerine talep arttı

 Akit  Ekonomi 

Marketlerden ve e-ticaret platformlarından derlenen verilere göre son iki ayda kolonya ile ıslak mendil satışları 6-7 kat arttı. Sabun, şampuan ve duş jeli talebinde yüzde 200-300 artış görüldü. Raflarda ve dev markaların online satış kanallarında parfüm, deodorant ile el losyonu bulmak güçleşti. Marketlere akın eden erkeklerin şu sıralar ilk tercihi tıraş köpüğü ve jilet iken, kadınlar ile çocukların ise diş macunu, diş fırçası ile vücut kremi. Kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de ilgi görüyor. Öyle ki havlu peçete, mendil, tuvalet kâğıdı yok satıyor. Ayrıca temizlik ürünleri revaçta. E-ticaret sitelerine art arda çamaşır ve bulaşık deterjanı ile yüzey temizleyici siparişleri geliyor.

E-ticaret iştah kabartıyor

Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Covid-19’un ürün ticaretini sanal ortama kaydırdığına işaret ederek, “Kişisel bakım malzemelerinin, gıda maddelerinin satışının rekor artışı marketler ile bakkalların da dikkatlerinden kaçmıyor” dedi. Tekstilciler, perakendeciler, kafelerin de e-ticarete iştahlı olduklarını vurgulayan Çiğdemli, “Esnaflık dijitalleşiyor. Çünkü biz tüketiciler, internetten pek çok ürünü daha güvenli bir şekilde ve uygun fiyata alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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