Kısır tarifi, nasıl yapılır? Kolay kısır tarifi

Peki kısır nasıl yapılır?

Kısır tarifi için malzemeler

1 büyük su bardağı ince bulgur

Yarım su sıcak su

3 yaprak marul

1 demet maydanoz

3 adet taze soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük salatalık

5 tane çeri domates

1 tane orta boy sivri biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Kimyon, tuz, pul biber, karabiber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

1 küçük soğan

Yapılışı

Öncelikle bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz. Sadece suyu döktüğümüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok az kavurup salçasını ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyoruz. Bulgurun içine döküyoruz ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave edip iyice harmanlıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşillikleri ilave edip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domateslerimizi ilave edip karıştırıyoruz ve servis yapıyoruz. Afiyet olsun.