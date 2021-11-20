Kısır tarifi, nasıl yapılır? Kolay kısır tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kısır, lezzetinin yanında besleyici yönüyle de sağlıklı bir yiyecektir.
Peki kısır nasıl yapılır?
Kısır tarifi için malzemeler
- 1 büyük su bardağı ince bulgur
- Yarım su sıcak su
- 3 yaprak marul
- 1 demet maydanoz
- 3 adet taze soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük salatalık
- 5 tane çeri domates
- 1 tane orta boy sivri biber
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Kimyon, tuz, pul biber, karabiber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak
- 1 küçük soğan
Yapılışı
Öncelikle bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz. Sadece suyu döktüğümüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok az kavurup salçasını ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyoruz. Bulgurun içine döküyoruz ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave edip iyice harmanlıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşillikleri ilave edip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domateslerimizi ilave edip karıştırıyoruz ve servis yapıyoruz. Afiyet olsun.