  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kısır tarifi, nasıl yapılır? Kolay kısır tarifi
Kadın - Aile

Kısır tarifi, nasıl yapılır? Kolay kısır tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kısır, lezzetinin yanında besleyici yönüyle de sağlıklı bir yiyecektir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:51:00 - 2021-11-20 13:55:51
Kısır tarifi, nasıl yapılır? Kolay kısır tarifi

Peki kısır nasıl yapılır? 

Kısır tarifi için malzemeler

  • 1 büyük su bardağı ince bulgur
  • Yarım su sıcak su
  • 3 yaprak marul
  • 1 demet maydanoz
  • 3 adet taze soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 küçük salatalık
  • 5 tane çeri domates
  • 1 tane orta boy sivri biber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Kimyon, tuz, pul biber, karabiber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 küçük soğan

Yapılışı

Öncelikle bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz. Sadece suyu döktüğümüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok az kavurup salçasını ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyoruz. Bulgurun içine döküyoruz ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave edip iyice harmanlıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşillikleri ilave edip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domateslerimizi ilave edip karıştırıyoruz ve servis yapıyoruz. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Uygur Türklerinin toplantısını iptal edip onları kafeden çıkartan Mado'yu boykot çağrısında bulundu...
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!
Gündem

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Resmi Gazete'de flaş atama kararları!
Siyaset

Resmi Gazete'de flaş atama kararları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, dört üniversitenin rektörü d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay