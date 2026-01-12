Kışın sessiz tehlikesi! Sık yapılan hata bu enfeksiyonu tetikliyor

Kış aylarında artan bu enfeksiyonun nedeni sanıldığı gibi soğuk değil. Uzmanlara göre asıl tetikleyici, hemen herkesin yaptığı yaygın bir hata.

Kış mevsimi idrar yolu enfeksiyonları için uygun bir mevsim

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, kış aylarında idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlendiğini belirtti. Soğuk havaların etkili olduğu dönemlerde idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve alt karın ağrısı gibi şikâyetlerle başvuran hasta sayısının dikkat çekici şekilde yükseldiğini ifade eden Erkmen, soğuğun tek başına enfeksiyon nedeni olmadığını, ancak bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler ve sıvı tüketimindeki azalma nedeniyle idrar yolu enfeksiyonları için uygun bir zemin oluşturabildiğini vurguladı.

En önemli sebebi yetersiz sıvı alımı

Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, kış aylarında susama hissinin azalmasına bağlı olarak günlük sıvı tüketiminin farkında olunmadan düştüğünü, yeterli sıvı alınmadığında ise idrar miktarının azaldığını ve idrarın daha yoğun hale geldiğini ifade etti. Bu durumun bakterilerin idrar yollarında daha uzun süre kalmasına ve çoğalmasına zemin hazırladığını belirten Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, düzenli ve yeterli su tüketiminin idrarı seyreltici etkisi sayesinde bakterilerin idrar yollarından uzaklaştırılmasına yardımcı olduğunu ve enfeksiyon riskini anlamlı ölçüde azalttığını aktardı.

Kadınlarda ve erkeklerde belirtiler farklılık gösterebiliyor

İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda anatomik yapı nedeniyle erkeklere kıyasla daha sık görüldüğünü, kadınlarda idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma, ani idrar yapma hissi ve alt karın bölgesinde rahatsızlık gibi belirtilerin ön planda olduğunu söyleyen Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, "Erkeklerde ise enfeksiyonlar daha nadir görülmekle birlikte çoğunlukla prostat hastalıkları veya idrar yolu tıkanıklıklarıyla ilişkili olabilmektedir. İdrar akımında zayıflama, idrar yapmada zorlanma ve kasık ağrısı gibi şikayetler görülebilmektedir" dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, idrar yolu enfeksiyonlarının erken dönemde hafif şikayetlerle başlayabildiğini ancak tedavi edilmediğinde enfeksiyonun mesaneden böbreklere ilerleyerek daha ciddi klinik tablolara yol açabildiğini vurguladı. Bu durumda ateş, titreme, bel ağrısı ve genel durum bozukluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini belirten Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, tekrarlayan veya eksik tedavi edilen enfeksiyonların antibiyotik direncine ve böbrek fonksiyonlarında kalıcı hasara neden olabileceğini ifade etti.

Basit önlemlerle korunmak mümkün

Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, kış aylarında da yeterli sıvı tüketimine özen gösterilmesinin, pamuklu ve nefes alabilen iç çamaşırlarının tercih edilmesinin ve ıslak veya terli kıyafetlerle uzun süre kalınmamasının enfeksiyon riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtti. İdrar ihtiyacının ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, enfeksiyon şüphesinde rastgele antibiyotik kullanımından kaçınılması ve mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.