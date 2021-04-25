Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması restorancıları sevindirdi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “KÇÖ uygulamasının tüm sektörlerde nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi hem çalışan kesim için büyük bir müjde hem de işveren için kalifiye elemanlarını kaybetme riskini azaltan bir unsur olmuştur” ifadesini kullandı. Demirer, “KÇÖ’nün yürürlüğe girmesi için alınan karar, sektörümüz için erken bayram hediyesi oldu. Sektörümüz adına müteşekkiriz” dedi. Ülkenin olağanüstü günlerden geçtiğini belirten Demirer, “Bu zorlu dönemi dayanışma içinde atlatacağımıza inanıyoruz. Ramazan Bayramı’na kadar en sert tedbirlerle kapanma ve hemen akabinde normalleşme süreciyle turizm sezonuna hazır girmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.