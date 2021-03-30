Kısa Çalışma Ödeneğini banka haciz edebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, Resmî Gazetede 30.04.2011 tarihinde yayınlanan yönetmenlik ile işçilere ödenen destek ödeneğidir. Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmektedir. Herhangi bir kurum veya kuruluşa borcu bulanan vatandaşlar bankanın kısa Çalışma ödeneğine el koyup koyamayacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kısa Çalışma Ödeneğine banka el koyabilir mi?

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili 4447 sayılı kanunda, yani Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında; "Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Yani nafaka borçları dışında banka paranıza el koyamaz.