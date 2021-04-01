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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği yerine hangi destek alınır? Kısa çalışma ödeneğinin yerine neye başvurabilirim?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği yerine hangi destek alınır? Kısa çalışma ödeneğinin yerine neye başvurabilirim?

Kısa çalışma ödeneği korona salgınının ilk başladığı aylarda hayata geçirilmişti. Salgın nedeniyle iş yerinin faaliyetleri durdurulması nedeniyle şartları yerine getiren çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödeniyordu. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart’ta doldu. Artık kısa çalışma ödeneği alanlar bundan böyle kısa çalışma ödeneği alamayacak. Peki kısa çalışma ödeneğinin yerine hangi desteğe başvurabilirim? Kısa çalışma ödeneği yerine hangi destek alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:19:00 - 2021-04-01 10:19:57
Kısa çalışma ödeneği yerine hangi destek alınır? Kısa çalışma ödeneğinin yerine neye başvurabilirim?

Koronavirüs salgını sürecinde oluşan ekonomik olumsuzlukları hafifletmek adına kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca kişi istifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üzere kısa çalıma ödeneği 31 Mart 2021 itibariyle sona erdi. Peki kısa çalışma ödeneği alanlar bundan sonra ne yapacak? Kısa çalışma ödeneği alan hangi destek başvurusunda bulunacak? Kısa çalışma ödeneği yerine destek veriliyor mu? İşte detaylar. Kısa çalışma ödeneğinin son bulmasıyla bundan sonra ne olacak?

Kısa çalışma ödeneği 1 yıldır 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Kısa çalışma ödeneği bitti biz hangi desteklerden yararlanacağız? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şeklide cevap verdi: “İşverenler, normal çalışmaya dönüp, normalleşme desteğinden yararlanabilir. Ya da işveren, çalışanlarını ücretsiz izne çıkartabilir ve ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1.341 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Hatırlatayım, işten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği bitip de işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartır ve çalışan da nakdi ücret desteğinden yararlanırsa; çalışan açısından elbette bir gelir kaybı olacaktır. 17 Mayıs’ta fesih yasağı bittikten sonra ne olacak diye soran okuyucular da var; ona da fesih yasağı bittikten sonra değinirim.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

Bu arada uygulamaya girecek bir başka destek daha var; o da ilave istihdam desteği. İşten çıkarmalar yaşanmasın diye mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. İlave 5 kişilik istihdam yaratan işverene en fazla 500 bin liralık ilave istihdam finansman desteği verilecek. İlave istihdam finansman desteğinden, 17 Mayıs’ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de yararlanabilecek. Bu uygulamanın, son açıklanan ekonomi reformları eylem planına göre 30 Haziran tarihine kadar yasal düzenlemesi yapılarak, uygulamaya başlanacak.

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