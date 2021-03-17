Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili son tarihi duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği süresi ne zaman son buluyor?

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. 15 Mart Kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi.