Kısa Çalışma Ödeneği süresi ne zaman son buluyor?
Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışmanın sona ereceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kısa çalışma ödeneğinde sürenin ne zaman biteceğini açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği süresi ne zaman bitecek?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili son tarihi duyurdu.
Kısa Çalışma Ödeneği süresi ne zaman son buluyor?
Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. 15 Mart Kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi.