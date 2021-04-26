  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Kısa çalışma ödeneği için son tarih nedir? Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihe kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:24:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Pandemi süreciyle beraber ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kararda, “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı’nda olay! Sert karar alındı
Medya

Masumlar Apartmanı’nda olay! Sert karar alındı

Milyonları ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı’ndan yeni detaylar ilgi çekti. Yeni bölümde Han’ın sert kararları konuşulacak...
Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımlamasına ilişkin bir açı..
Ahmet Hakan'dan Biden’a 'soykırım' teşekkürü!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Biden’a 'soykırım' teşekkürü!

Ahmet Hakan bugünkü yazısında,1915'te yaşanan Ermeni olaylarını "soykırım" olarak niteleyen Joe Biden'a teşekkür etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay