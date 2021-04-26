Kısa çalışma ödeneği için son tarih nedir? Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihe kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?