Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?
Kısa çalışma ödeneği için son tarih nedir? Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihe kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?
Pandemi süreciyle beraber ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kararda, “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı