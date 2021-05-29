Pandemi sebebiyle pek çok kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bu sebeple vatandaşlar haziran ayına yaklaşırken ‘KÇÖ ne zaman yatar?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği yatırıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ yattı mı ne zaman ödenir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

Öte yandan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle 30 Haziran'a kadar uzatıldı.