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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ücretlerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kısa çalışma ödeneği alanlar ise kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? İşte kısa çalışma ödeneği detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:37:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Korona salgını döneminde zor durumda kalan çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği gerçekleştirmekte. Salgının başlamasından sonra devlet kısa bir süre içinde çalışanın yanında olduğunu göstererek kısa çalışma ödeneği ile birlikte ücretsiz izin (nakdi ücret desteği) desteği ile vatandaşların yanında oldu. Korona salgını nedenile iş yerinin çalışmaları durdurulan ya da ücretsiz olarak izne gönderilenlere kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izin parası ödendi. 26 Mart 2020’de ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceği de merak ediliyor.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak “Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.” demişti. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta sona eriyor.

ücretsiz izin parası ödemesi ne zaman bitiyor?

Ücretsiz izin maaşı nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? Normal şartlarda 17 Mart’ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek. Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor 

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