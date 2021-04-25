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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği alan istifa ederse işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği alan istifa ederse işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi?

Kısa çalışmadayken istifa edenler işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Kısa çalışma ödeneği alırken istifa etmek durumuda kalınırsa ne yapılmalı? Kısa çalışma ödeneği alan işçi istifa ederse o kişi işsizlik maaşı alır mı? Kısa çalışmada istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Kısa çalışma ödeneği alan istifa edebilir mi? İstifa edenler kısa çalışma ödeneği alabilir mi? soruları kısa çalışma ödeneğinde sürenin yeniden uzatılması sonrası merak edilmeye başlandı. İşte kısa çalışma ödeneği alma şartları.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:21:00 - 2021-04-25 10:22:57
Kısa çalışma ödeneği alan istifa ederse işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi?

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Çalışanların işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalması şartı bulunmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişinin yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde iş sözleşmesini sona ermesi halinde; KÇÖ başlama tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki sürenin 600 günden az olması, fesih nedeninin 4447 sayılı Kanun kapsamında olmaması, son 120 gün koşulunun sağlanamaması gibi nedenler işsizlik ödeneği hak edişi için önem arz etmemektedir.

Kısa çalışmada istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalı, iş akdinin fesih nedenine bakılmaksızın kısa çalışma ödeneğine ait süre düşüldükten sonra kalan süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir. Çalışanlar kendi iradesi ile istifa etmiş olsa dahi kısa çalışma ödeneği döneminde kalan süre kadar işsizlik ödeneği alabilmektedir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. 

Kısa çalışma ödeneği desteği ne kadar?

Tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 2021 yılı için günlük brüt 119,25 TL, aylık brüt 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir. 01.01.2021- 31.12.2021 dönemi için 3.577,50 TL asgari ücret üzerinden aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 1.431,00 TL ve en yüksek tutar ise 2.862,00 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

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