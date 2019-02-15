Kış turizminin parlayan y turizminin parlayan yıldızı: Denizli Kayak Merkezi

ADEM ŞAHİN - Kısa süre içerisinde adını ve kalitesini duyurarak kış sporları için en çok tercih edilen mekânlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, Denizli ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçe sınırları içinde bulunan Bozdağ’da yer alan Ege’nin en büyük kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkânı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2.500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.

“Denizlimize yakışanı yaptık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi’nin turizm anlamında Denizli için son derece önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi akınına uğradıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Denizli Kayak Merkezimiz sadece Denizlililerin değil başta Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kayak severleri ağırlıyor” dedi. “Denizlimize yakışanı yaptık” diyen Başkan Osman Zolan, “Biz kayak merkezimize, Ege’nin Erciyes’i, Uludağ’ı diyoruz. Karın ve kayak yapmanın keyfi ni çıkarmak isteyen hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen misafi rlerimiz gönüllerince eğlenip, unutulmaz anılara sahip olarak ayrılıyor” ifadelerini kullandı.