Kış mevsiminde kullanımı arttı

Kış aylarında iç ve dış mekânlardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle gözlük kullanan çoğu vatandaşın buğu probleminden müzdarip olduğu biliniyor. Özellikle tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken sıkça meydana gelen buğu, gözlük kullanıcılarının büyük bir bölümünü kış mevsiminde lensleri tercih etmeye yöneltti. Son dönemlerde lenslerle ilgili kendilerine müracaat eden vatandaş sayısının arttığını ifade eden optisyen Ömer Faruk Göker, lenslerin buğu sorununa kesin çözüm sağladığına dikkat çekti. Lens kullanmak istemeyen ve gözü uygun olmayan vatandaşlara yönelik bilgiler de veren Göker, buğu önleyici spreyler ve mikrofiber bezler ile gözlüklerde yüzde 90 oranında koruma sağlanabileceğini aktardı.

“Gözlük soğuktan sıcağa girdiği anda buğu yapıyor”

Gözlük kullanan vatandaşların buğu problemi nedeniyle kış aylarında lens kullanımına yöneldiklerini belirten optisyen Ömer Faruk Göker, “Fiziksel bir kanun olduğu için gözlük soğuktan sıcağa girdiği anda buğu yapıyor. Bu durumla toplu taşıma araçlarında çok sıkça karşılaşıyoruz. Vatandaş bir tramvaya ya da otobüse binerken soğuktan sıcak bir ortama girdiği zaman buğu oluşuyor. Bu sefer gözlüğü çıkartıyorlar, görmekte problem yaşıyorlar. Her zaman yanlarında bez olamayabiliyor, üzerlerine siliyorlar ancak bu sefer de camlar çiziliyor. Bu tarz durumlarla ilgili çok fazla problem yaşanıyor. Vatandaşlar da kış mevsiminde lens kullanımına yöneliyor” dedi.

“Buğu önleyici spreyler yüzde 90 oranında koruma sağlıyor”

Lens kullanmak istemeyen ve gözü uygun olmaması sebebiyle kullanamayanlara yönelik bilgiler veren Göker, “Gözlükler için buğu önleyici spreyler var. Onları gözlüğe sıkıp parmağınızla uyguluyorsunuz. Daha sonra verdiğimiz bezlerle temizlediğinizde yüzde 90 oranında koruma sağlıyor. Gözlük kullanan vatandaşlarımız gözlükçülerinden mikrofiber bez isteyip yanlarında taşısınlar. Bu tarz havalarda gözlüklerini üzerlerine silmesinler aksi takdirde cam çiziliyor. Buğu tutmayan camlarımız da var. Onları yine bir sprey ve bezle destekliyoruz” şeklinde konuştu.