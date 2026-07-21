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Dünya Ukrayna'nın yeni hedefi: Dünyanın en büyük İHA üreticisi olmak
Dünya

Ukrayna'nın yeni hedefi: Dünyanın en büyük İHA üreticisi olmak

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Ukrayna'nın yeni hedefi: Dünyanın en büyük İHA üreticisi olmak

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, ülkenin insansız hava araçları üretiminde küresel liderliği hedeflediğini açıkladı. Fedorov, yıllık 30 milyon drone üretim kapasitesine ulaşmayı planladıklarını belirtirken, savaşta İHA'ların etkin kullanımına da dikkat çekti.

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, 2026 yılında insansız hava araçlarıyla 800 binden fazla hedefi vurduklarını belirterek ülkenin yıllık 30 milyon adetlik devasa bir drone üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Gerçekleştirilen bu operasyonların askeri personelden hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazedeki unsurları kapsadığı ve yaklaşık 167 bin askerin etkisiz hale gelmesine yol açtığı ifade edildi.

UKRAYNA'NIN DÜNYA LİDERLİĞİ HEDEFİ

Ukraynalı yetkililer, askeri ihtiyaçların ötesine geçerek ülkeyi dünyanın en büyük insansız hava aracı ve robotik sistem üreticisi haline getirmeyi amaçlıyor.

Planlanan hedeflere ulaşılması durumunda yıllık 30 milyon adedi aşacak olan üretim kapasitesinin; Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam üretimini geride bırakacağı belirtiliyor.

Söz konusu devasa üretim hedeflerine ulaşılması; gerekli finansman olanağına, bileşen tedarikine ve devam eden uluslararası desteğe bağlı duruyor.

Aktif çatışma süreci devam ederken açıklanan savaş alanı verilerinin bağımsız makamlarca doğrulanmasının ise zor olduğu ifade ediliyor.

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