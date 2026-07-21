Pratt & Whitney’den katmanlı imalat ile üretilen motor: TJ150 motorunun testlerine başladılar...
Pratt & Whitney, katmanlı imalat yöntemiyle üretilen TJ150 motorunun testlerine başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Pratt & Whitney, katmanlı imalat yöntemiyle üretilen TJ150 motorunun testlerine başladı.
Pratt & Whitney, katmanlı imalat yöntemiyle üretilen TJ150 motorunun ilk testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Önemli statik ve dönen donanımlar da dahil olmak üzere, motorun hacimce yaklaşık `’ı katmanlı imalat (3B baskı) yöntemiyle üretildi. Gerçekleştirilen testler, operasyonel bir ortamda malzeme davranışını doğrulamaya ve görev gereksinimlerine uygun dayanıklılığı göstermeye odaklandı.
Pratt & Whitney Askeri Motorlar Başkanı Jill Albertelli konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Görev süresi dakikalar veya saatler sürebilen TJ150 gibi sarf edilebilir (tek kullanımlık) motorlar için tasarımı basitleştirmek ve üretimi hızla ölçeklendirmek, artan talebi karşılamak adına büyük önem taşıyor. Katmanlı imalat, tasarımları konseptten kabiliyete daha hızlı taşımamıza yardımcı oluyor. TJ150’den öğrendiklerimizi, Pratt & Whitney Valox motor ailesi de dahil olmak üzere diğer programların yararına kullanıyoruz.”
Pratt & Whitney tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, uzun vadeli üretilebilirlik ve ölçeklenebilirlik stratejisini güçlendirerek TJ150’ye yönelik katmanlı imalat süreçlerini ilerletmek için hedefli yatırımlar yaptı. Bugüne kadar 50’den fazla bağımsız sıcak bölge bileşenini katmanlı imalatla üretilmiş bir avuç parçada birleştiren şirket, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş dönen bir türbin çarkını da başarıyla test etti. Tüm bu yoğun çabalar bir araya gelerek, yakın zamanda test edilen yeni TJ150 konfigürasyonunu ortaya çıkardı. Pratt & Whitney, katmanlı imalatı 3B baskının ana akım haline gelmesinden on yıllar önce, 1980’lerin sonlarından beri kullanıyor. Şirket, bu teknikleri tasarımdan bakıma kadar askeri motorların yaşam döngüsünün her aşamasına entegre ediyor. Bugün, RTX Katmanlı İmalat Süreç ve Yetenek Merkezi, bu araçları geliştirmeye ve üretime entegre etmeye odaklanıyor. Pratt & Whitney, motorlarını daha verimli hale getirmek ve üretim sürelerini kısaltmak için katmanlı imalattan yararlanıyor. Şirkete göre bu teknolojinin dört temel faydası şu şekilde sıralanmakta:
Geliştirme aşamasındaki motorlar için daha iyi tasarım esnekliği Basitleştirilmiş tedarik zinciri Bulunması zor olan eski motor parçalarının talep üzerine kolayca değiştirilebilmesi Azalan üretim süresi ve maliyeti
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23