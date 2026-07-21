Pratt & Whitney’den katmanlı imalat ile üretilen motor: TJ150 motorunun testlerine başladılar...

Pratt & Whitney tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, uzun vadeli üretilebilirlik ve ölçeklenebilirlik stratejisini güçlendirerek TJ150’ye yönelik katmanlı imalat süreçlerini ilerletmek için hedefli yatırımlar yaptı. Bugüne kadar 50’den fazla bağımsız sıcak bölge bileşenini katmanlı imalatla üretilmiş bir avuç parçada birleştiren şirket, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş dönen bir türbin çarkını da başarıyla test etti. Tüm bu yoğun çabalar bir araya gelerek, yakın zamanda test edilen yeni TJ150 konfigürasyonunu ortaya çıkardı. Pratt & Whitney, katmanlı imalatı 3B baskının ana akım haline gelmesinden on yıllar önce, 1980’lerin sonlarından beri kullanıyor. Şirket, bu teknikleri tasarımdan bakıma kadar askeri motorların yaşam döngüsünün her aşamasına entegre ediyor. Bugün, RTX Katmanlı İmalat Süreç ve Yetenek Merkezi, bu araçları geliştirmeye ve üretime entegre etmeye odaklanıyor. Pratt & Whitney, motorlarını daha verimli hale getirmek ve üretim sürelerini kısaltmak için katmanlı imalattan yararlanıyor. Şirkete göre bu teknolojinin dört temel faydası şu şekilde sıralanmakta: