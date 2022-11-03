Kış hazırlığı kül oldu
Ağrı'da besicinin kışın hayvanlarına yedirmek üzere istiflediği otlar yandı.
Ağrı'da besicinin kışın hayvanlarına yedirmek üzere istiflediği otlar yandı.
Küpkıran Mahallesi'nde yaşayan besici Salih Girgin'e ait ot ve samanın bulunduğu alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin iki araçla müdahale ettiği yangın, uğraşlar sonucu söndürüldü.
Olayda besicinin kışın hayvanlarına yedirmek için istiflediği otlar küle döndü.