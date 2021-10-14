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Yaşam Kış hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları
Yaşam

Kış hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları

Hangi aylar kış? Pek çok ilde havalar soğumaya başladı. Bazı kişiler ise kış mevsiminin hangi ayla birlikte başlayacağını araştırmaya başladı. Kış ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 20:09:00 -
Kış hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları

Kış mevsimi ne zaman başlayacak? Pek çok kişi son dönemde kış mevsiminin ne zaman hangi ayla birlikte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kış mevsimi aralık ayında mı ocak ayında mı başlıyor?

Mevsim nedir?

Mevsim veya sezon, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre Güneş'e daha dönüktür ve daha çok Güneş tarafından ısıtılır. Bu durum 23 Eylül-21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-20 Haziran; yaz, 21 Haziran-22 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-20 Aralık; kış, 21 Aralık-20 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül de başlar.

Mevsimler Dünya'nın kendi dönüşünün, Güneş'in etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında Güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer.

"Kuzey-kışı" döneminde dünyanın güney yarım küresi Güneş'e doğru yöneliktir ve Kuzey yarım küresi daha az Güneş ışığı alır. "Güney-kışı" döneminde ise Dünya'nın Kuzey yarım küresi Güneş'e yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzey yarım küresinde yaz başladığı zaman Güney yarım küresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya'da) kış başlar.

Kış hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları

Kış mevsimi aralık ayıyla birlikte başlar. Kış mevsimi aralık-ocak ve şubat aylarından oluşuyor.

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