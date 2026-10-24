29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

28 VE 29 EKİM'DE KİMLERE TATİL, HANGİ KURUMLAR KAPANACAK? Cumhuriyet Bayramı tatilinin uygulanması çalışanların bağlı olduğu sektöre göre farklılık göstermektedir: Okullar ve Devlet Daireleri: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin yanı sıra valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri gibi tüm kamu kurumları 28 Ekim Çarşamba saat 13.00'ten itibaren tatile girecektir. Bankalar ve Borsa: Bankalar ve Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar işlemlerini sürdürecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü hizmet vermeyecektir. Özel Sektör Çalışanları: İş Kanunu uyarınca 29 Ekim genel tatil günüdür. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra veya 29 Ekim'de mesai yapan özel sektör personeline ek resmî tatil fazla mesai ücreti ödenmesi kanuni zorunluluktur.