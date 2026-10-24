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Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Topraklarından altın fışkıran ülkeler belli oldu: Büyük hazinenin üzerinde oturuyorlar 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı? Tamar Tanrıyar'dan Mustafa Sarıgül'ün korumasıyla ilgili şok iddia: İstismar rızası olmadan gerçekleşmiş Hintli milyarderin başına Türkiye'de talih kuşu kondu: Kendisi bile olan bitene inanamadı Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı Yemen'den Türkiye ile ilgili Mekke İttifakı açıklaması
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29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

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29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları öncesinde 28-29 Ekim tatil takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı 2429 sayılı Kanun ile belirlendi. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim Çarşamba günü tatil saat kaçta başlıyor, okullar, bankalar ve özel sektör için mesai düzeni nasıl olacak? İşte 2026 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline dair tüm merak edilenler...

#1
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? sorusu Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte eğitim camiası, kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği konular arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, tatil süresinin kaç gün olacağı ve mesai saatlerinin nasıl işleyeceği arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasal mevzuat çerçevesinde şekillenen 2026 yılı 28-29 Ekim çalışma ve izin planlaması tamamen belli oldu.

#2
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusu öncesinde eğitim camiası, kamu kurumları ve özel sektör için 28-29 Ekim tatil takvimi tamamen belli oldu. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak olan resmî tatil, 29 Ekim Perşembe tam gün olarak devam edecek. Okullar, bankalar, Borsa İstanbul ve devlet daireleri Çarşamba öğleden sonra kapılarını kapatırken, 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler için 4,5 günlük tatil fırsatı doğdu.

#3
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu bayramı olan 29 Ekim günü tam gün resmî tatildir. 2026 takviminde Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca yurt genelindeki tüm kamu kurumları, üniversiteler, okullar ve resmî daireler kapalı olacaktır.

#4
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

28 EKİM TATİLİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, YARIM GÜN MÜ? 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmî tatil olarak uygulanmaktadır. Mevzuat gereğince Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla resmen başlamaktadır. 28 Ekim Çarşamba gününün çalışma akışı şu şekildedir: Öğleden Önce (08.00 - 13.00): Tüm kamu kurumlarında, okullarda ve finans kuruluşlarında mesai normal seyrinde devam eder. Öğleden Sonra (Saat 13.00 ve Sonrası): Resmî tatil süreci başlar, kurumlar hizmete ara verir.

#5
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

28 VE 29 EKİM'DE KİMLERE TATİL, HANGİ KURUMLAR KAPANACAK? Cumhuriyet Bayramı tatilinin uygulanması çalışanların bağlı olduğu sektöre göre farklılık göstermektedir: Okullar ve Devlet Daireleri: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin yanı sıra valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri gibi tüm kamu kurumları 28 Ekim Çarşamba saat 13.00'ten itibaren tatile girecektir. Bankalar ve Borsa: Bankalar ve Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar işlemlerini sürdürecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü hizmet vermeyecektir. Özel Sektör Çalışanları: İş Kanunu uyarınca 29 Ekim genel tatil günüdür. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra veya 29 Ekim'de mesai yapan özel sektör personeline ek resmî tatil fazla mesai ücreti ödenmesi kanuni zorunluluktur.

#6
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

28-29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN, HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 2026 resmî tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatilinin yasal süresi 1,5 gündür. Ancak Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim'in ardından gelen 30 Ekim Cuma gününü kapsayacak şekilde yıllık izin alan çalışanlar, Çarşamba öğleden sonra başlayan süreci hafta sonu tatiliyle birleştirerek toplam 4,5 günlük uzun bir tatil imkanı elde edebilmektedir.

#7
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

SIKÇA SORULAN SORULAR: 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil mi? Evet, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla tüm eğitim kurumlarında dersler tamamlanır ve resmî tatil başlar.

#8
Foto - 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?

29 Ekim'de çalışan özel sektör personeline ek ödeme yapılır mı? Evet, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince resmî tatil günlerinde görev yapan özel sektör çalışanlarına çalıştıkları süre için ilave fazla mesai ücreti ödenir. 28 Ekim sabahı bankalardan işlem yapılabilir mi? Evet, 28 Ekim Çarşamba günü bankalar ve Borsa İstanbul saat 13.00'e kadar normal mesai düzeninde hizmet vermektedir.

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