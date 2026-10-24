29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı?
Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları öncesinde 28-29 Ekim tatil takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı 2429 sayılı Kanun ile belirlendi. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim Çarşamba günü tatil saat kaçta başlıyor, okullar, bankalar ve özel sektör için mesai düzeni nasıl olacak? İşte 2026 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline dair tüm merak edilenler...