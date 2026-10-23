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Ekonomi Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!
Ekonomi

Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!

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Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!

Sabancı Holding, CarrefourSA’daki yüzde 57,12 hissesini, Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16’lık payıyla birlikte A101’e devretti. Sabancıların 325 milyon dolar karşılığı devrettiği satış için A101’e ödediği para ise 92 milyon dolara ulaştı.

Sabancı Holding, CarrefourSA’da sahibi olduğu yüzde 57,12 hissesini, Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16’lık hissesiyle birlikte A101’e toplam 325 milyon dolar bedelle sattı. Net borç ve işletme sermayesi hesaplamaları sonucu yüksek borç yüzünden Sabancı, Yeni Mağazacılık/A101’e 85.479.120 dolar ödeme yaptı.

Kapanış hesaplarının kesinleşmesiyle Sabancı, kalan 6.470.448,10 dolar daha ödendi.

Böylece yapılan toplam ödeme 91.949.568,10 dolara ulaştı. Devir işlemiyle Sabancı Holding’in CarrefourSA’da hissesi kalmadı.

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