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Dünya ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette
Dünya

ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette

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ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette

Çin Demokrasi Partisi (CDP) Başkanı Wanjun Xie, Kuzey Kore liderinin öldüğüne yönelik iddialarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Yong Un'un öldüğüne dair iddiayı ortaya atan, ABD'de yaşayan Çinli muhalif ve yasaklı Çin Demokrasi Partisi (CDP) Başkanı Wanjun Xie, Kuzey Kore liderinin öldüğüne yönelik iddiaları yalanlamak üzere yayınlanan videodaki ayrıntıyı yakalayarak, iddiasını tekrarladı.

 

Sosyal medya hesabından, 23 Ekim'de, Kim Yong-un'un ölümüne dair söylentilere karşı koymak amacıyla Kuzey Kore devlet medyasının, Kim Yong-un'un halka açık etkinliklere katıldığı bir video yayınladığını hatırlatan Wanjun Xie. “Daha yakından incelendiğinde, videodaki Kim Yong-un'un sandalet giydiği fark edildi. 23 Ekim, Kuzey Kore'de erken kış mevsimidir; hava çok soğuk ve dondurucudur, bu da onun sandaletle dışarıda olmasının imkânsız olduğu anlamına gelir. Bu, videonun 23 Ekim'de değil, bir ila iki ay öncesinde çekildiğini gösterir. Kim Yong-un'un ölümü hakkındaki söylentileri yalanlamak için eski bir videoyu güncelmiş gibi kullanmak, söylentilerin muhtemelen doğru olduğunu aslında ima eder” diyerek, Kim Yong Un’un öldüğüne dair iddiaların güçlendiğini vurguladı.

 

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