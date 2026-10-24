  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alan: Milletin malına el uzatanın canı cehenneme Milli İstihbarat Akademisi, İsrail raporunu açıkladı! AK Parti Genel Sekreteri İnan: Ege’nin incisi İzmir artık Cumhur İttifakı’nın kalesi Atina’ya AB destekli ortak hareket çağrısı! Libya ile anlaşma Rumları kudurttu Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası Zelensky, üçlü barış görüşmesi için tarih verdi: ABD, Rusya ve Ukrayna bir araya gelecek Zekeriya Say ‘sümen altı gazeteciliği’ tartışmasını gündeme taşıdı Theo Hernandez’in eşinden Avrupa’daki şiddet görüntülerine olay tepki: “Başka seçenek kalmadı” Kazım Karabekir Paşa’nın gizli defterindeki büyük sır! Derhal iptal edilsin! İsrail yanlısı komedyen İstanbul'da sahne alacak!
Spor PFDK’dan Kayserispor’a ceza
Spor

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
PFDK’dan Kayserispor’a ceza

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 140 Bin TL para cezası ve taraftarlara bilet bloke cezası verildi.

TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor kulübüne, PFDK tarafından para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 18 Ekim 2026 günü oynanan Kayserispor-Batman Petrolspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Yerel

Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kayserispor'a PFDK şoku
Kayserispor'a PFDK şoku

Spor

Kayserispor'a PFDK şoku

Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı
Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı

Yerel

Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı

Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil kaza yaptı
Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil kaza yaptı

Yerel

Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil kaza yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23