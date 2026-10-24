PFDK’dan Kayserispor’a ceza

TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor kulübüne, PFDK tarafından para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 18 Ekim 2026 günü oynanan Kayserispor-Batman Petrolspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.