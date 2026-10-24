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Gündem Kılıçdaroğlu bu kez çuvaldızı kendine batırdı: Krallar gibi oturduk halkın sofrasına gitmedik
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Kılıçdaroğlu bu kez çuvaldızı kendine batırdı: Krallar gibi oturduk halkın sofrasına gitmedik

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Kılıçdaroğlu bu kez çuvaldızı kendine batırdı: Krallar gibi oturduk halkın sofrasına gitmedik

Gaziantep'te üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kayıplarına ilişkin çarpıcı bir özeleştiride bulundu. Yıllarca fakirin derdini dinlemediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Yerimizde krallar gibi oturup oy istedik; gitmedik, halkın sofrasına oturmadık, hata bizde" şeklinde konuştu.

Gaziantep’te CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen genç üye katılım töreninde kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin oy kayıplarına ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yerimizde krallar gibi oturup oy istedik; gitmedik, halkın sofrasına oturmadık, hata bizde" özeleştirisinde bulunarak gençlere geleceği demokrasiyle inşa etme çağrısı yaptı.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklı Parkı’nda esnafı ziyaret ettikten sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığı’na geçti.

İl Başkanlığı bünyesinde düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Çınarı Cumhuriyet Halk Partisinin 103. Yılında 103 Genç Üye Katılım Töreni"ne katılan Kılıçdaroğlu, parti içi özeleştirilerde bulunurken gençlere ve partililere kritik mesajlar verdi.

"ATATÜRKÇÜLÜK GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK DEĞİLDİR"

Törende yaptığı konuşmada CHP’li gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve tarihi çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürkçülük anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi: "Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Demokrasiyle inşa edeceğiz. Eğer Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırabilirsek, hukukun üstünlüğünü sağlayabilirsek gerçek anlamda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmış olacağız. Emeğe ve alın terine önem vereceğiz, çalışmaya önem vereceğiz ama CHP'li gençler bilgili olmak, tarihini bilmek zorundadır. Geçmişi bilmeden geleceği inşa edemezsiniz."

"GİTMEDİK, FAKİRİN SOFRASINA OTURMADIK; HATA BİZDE"

Gaziantep'te CHP'nin geçmiş yıllarda çok daha yüksek oy oranlarına sahip olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, kentteki oy kaybına ilişkin açık bir özeleştiride bulundu: "Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gazianteplide değil, sorumluluk bizde, hata bizde. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını kahvesini içmedik; oturduk yerimizde krallar gibi 'ey vatandaş bana oy ver' dedik, yemezler. Gideceksiniz, sofrasına oturacaksınız, elinizde bir hediye paketi olacak, fakirin sofrasına oturup derdini dinleyeceksiniz."

"CHP'Lİ OLMAK ZORDUR; TEMİZ VE BİRİKİMLİ OLACAKSINIZ"

Halkın güvenini kazanmanın tek yolunun ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaktan geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de 85 yaşında çalışmak zorunda kalan bir kadına destek olunması için Kadın Kolları'na talimat verdiğini aktardı. CHP'li olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini altını çizerek belirten Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Temiz olacaksınız, kültürlü olacaksınız, birikimli olacaksınız, sorunlara çözüm üreteceksiniz. Bunun için gelişmiş bir zeka ve büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Aramıza yeni katılan gençler; benim umudum sizlersiniz, geleceği inşa edeceksiniz. Bilgimizi kendi hafızamıza hapsetmiyoruz, bize oy verene de vermeyene de kapılarımızı açıyoruz. Türkiye'de 103 yıllık başka bir parti yok; dünyada da böylesine asırlık köklü parti sayısı sadece dört veya beştir."

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