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Yaşam Korkuluk koptu! Kediyi kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Yaşam

Korkuluk koptu! Kediyi kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa Osmangazi'de bir eğitim kursunda çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmaya çalışırken tutunduğu korkuluğun kopması sonucu 3’üncü kattan düştü.

Bursa’da yavru kediyi kurtarmak isteyen bir eğitmenin yardım girişimi faciayla sonuçlandı.

 

Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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