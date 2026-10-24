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Yerel İnşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybetti! 20 metreden beton zemine düştü
Yerel

İnşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybetti! 20 metreden beton zemine düştü

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İnşaatın çatısında çalışırken dengesini kaybetti! 20 metreden beton zemine düştü

Kütahya’da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan 56 yaşındaki usta Hüseyin Karadaş, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Kütahya’da korkunç bir iş kazası yaşandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın çatısında çalışan çatı ustası Hüseyin Karadaş, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

 

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Karadaş, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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