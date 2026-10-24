Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.