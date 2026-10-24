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Gündem Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar
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Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar

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Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar

Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.

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