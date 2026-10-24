'Erdoğan' diyeni katlettiler!

Şam Türkmenleri, 14 yıllık Esad-Baas diktasında şahit oldukları soykırımı anlattı. Şam’daki acımasız kuşatma döneminde yıllarca bedel ödediklerini aktaran Suriye Türkmenlerinden Nizar Sohta “Şu an hemen hemen her evin, binanın bahçesinde şehit naaşı var. Bir gece baskınıyla 370 masum sivili katlettiler. İki evladımı ellerimle bahçeme gömdüm. Türkiye’ye olan sevgimizi bildikleri ve ana vatanımıza güçleri yetmediği için bizi kolay intikam aracı olarak görüyorlardı. Elbette Arap, Kürt kardeşlerimiz de çok ağır bedeller ödedi. Ancak hem Esad’ın hem de Nusayri askerler ve subaylarının Türkmenlere bir başka nefretleri vardı. Esad dönemi bizim için kâbustu” diye konuştu.

“EN AĞIR BEDELİ ÖDEDİK”

Yüzden fazla ailenin yaşadığı Tadamun’da katliamın izleri hâlâ canlı. Mahalle genelinde 80’den fazla infaz kuyusu tespit edilmiş. Suriye hükûmeti uluslararası dava niteliği de kazanan bu kuyuları koruma altına alarak delillerin karartılmaması adına tedbir almış. Tadamun emniyet yetkilisi Ebu Muhammed, şehit ve kayıp yakınlarıyla gezdiğimiz kuyularda binlerce sivilin naaşının yer aldığını ve her gün yeni toplu mezar bulduklarını kaydetti.

Bölge sakinlerinden ve Golan Türkmen Birliği idarecilerinden Şaman Ali “Hâlihazırda 5 bin Türkmen’in yaşadığı Tadamun’da tarihin en kanlı soykırımı yaşandı. Acımasız gözü dönmüş katillere karşı sadece Türk olmanın bedelini ödedik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her Suriye açıklaması sonrası buraya bir manga özel birlik gelir, rastgele bir Türkmen’i alır götürürdü. Bir daha ondan haber alamazdı kimse. Katliamcı Esad’ın askerlerinden Emced Yusuf, suçunu itiraf etti. Ancak burada Türkmen avına çıkan sadece o değildi; Ebu Munteca, Salih Ras, Fadi Sakir, Munzir Cezayirli, Kemal Abbas, Cemal İsmail, Esad Abbas gibi daha nice Esad subayı toplu katliam yaptı. Ayrıca bazı binaların bodrum katlarına işkence ederek öldürdükleri yüzlerce şehidin naaşını gömdüler, sonra da dinamitle binaları havaya uçurdular” ifadelerini kullandı.

KATLEDİP CESEDİ YAKTILAR

Kanlı FETÖ ihanetinin de farklı hatırası var Tadamun’da. Abdurrahman Dahir (24) çevredekilerin ısrarıyla tarihe geçecek yaşadığı acı gerçeği paylaştı. Terör örgütü FETÖ’nün darbe yaptığının duyulmasıyla Esad askerleri silah sıkarak “Erdoğan’dan kurtulduk” naraları atmaya başlamış. İranlı milisler de bu kutlamalara destek vermiş. Ancak gece yarısı darbenin başarısız olduğunun açıklanmasıyla sevinenler bu sefer üzülmüş.

Abdurrahman Dahir “Askerler gece yarısı evimize gelip 4 kardeşimle babamı götürdü. ‘Darbenin başarısız olmasına sevindiniz, size bir ders verelim ki tüm Türkmenler ibret alsın’ dediler. Babamı ‘Türk’ diye işkence ederek öldürdüler ve naaşını yaktılar. Bunu yapanlar devrim sonrası suçunu itiraf etti. Kardeşlerim Ahmet (22) ve Halil (20) ise Sednaya’da şehit oldu. Diğer ikisinden ise hiç haber alamadık. Ailemizde toplam 14 şehit var” diye konuştu.

KAPILAR HEP HÜZÜN YÜKLÜ EVLERE AÇILIYOR

Tadamun sokaklarında savaş ve katliam döneminin izlerini görmek mümkün. Arka sokaklar ise şeritlerle çevrili ölüm çukurlarıyla dolu. Türkmenlere ait gök bayraklı sokaklarda kapılar hep hüzün yüklü evlere açılıyor. Türkiye’den geldiğimizi duyan Türkmenler hemen etrafımızı çevirip yaşadıkları kâbusu büyük heyecanla anlattılar.

Onlardan Semira Ali, İsrail işgalinde kalan Golan’ın Mugayyer köyünden gelip yerleşmiş Tadamun’a. Esad’a bağlı zorbalar kardeşi İsmail, evlatları Ömer ve Muhammed’le birlikte eşini koparıp almış elinden. Yine Golan’ın Kadriye köyünden Mona Karabaş, eşi Ömer Hasan ve kardeşi Adnan, Cesim ile Hüseyin’i kurban vermiş eli kanlı katillere. Yine Mugayyer köyünden Munira Mustafa ise, kardeşleri Ahmet, Bilal ve Muhammed’in acısını hâlâ unutamamış.

Bölgeyi ziyaret eden Türkmen Milletvekili Tarık Silo, Türkmenlerin savaş boyu en ön cephede yer aldığını söyledi. “Varil bombaları, PKK işgalleri, Rus saldırıları, DEAŞ ve İranlı milislerin hedefi hep biz olduk” diyen Silo “İstatistiksel olarak en ağır bedeli biz ödedik. Evlerimiz hatta köylerimiz haritadan silindi. Yüz binlerce Türkmen evinden, köyünden, şehrinden koparılarak göçe mecbur edildi. Tartus, Lazkiye, Rakka, Halep, İdlib, Türkmendağı, Hama, Şam, Haseke’de Türkmen mücahitler ve Türkmen gruplar şerefle çarpıştı. Yaklaşık 50 bin sivil ve mücahidimiz şehit oldu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GAZETESİ