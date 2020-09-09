Kırtasiyeciler indirime gidiyor! Stoklar hızla eriyor

Buğra Kardan

Yeni tip Corona virüsü (Covid-19) okul gereçlerini ucuzlattı. Virüs tedirginliğinden ötürü uzaktan eğitime geçilmesinin ardından depolarında biriken ürünleri satma çabası içerisine giren kırtasiyeciler, pek çok üründe indirime gidiyor. Doğal olarak defter, kalem, kalemtıraş, kitap ve silgi fiyatı geriliyor. Ürün satışı ise artıyor. Gelirine gelir ekleyen ve moral bulan esnaftan da velilere devamlı “Elinizi çabuk tutun. Önünüze gelen fırsatı kaçırmayın. İndirimlerden yararlanın ve çocuklarınızın çantalarını doldurun” çağrısı geliyor.

Stoklar eritilecek

Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı ise Yeni Akit ’e yaptığı açıklamada ürün fiyatlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde oynama görülmeyeceğini belirterek, “Belki de ufak tefek indirimler uygulanacak. Zira satıcılar tarafından stoklar eritilmeye çalışılacak” dedi. Devlet okulunda öğrenim gören bir ilkokul öğrencisinin çantasının 250-300 liraya doldurulabileceğini dile getiren Varıcı, “Acele etmek ve indirim imkânlarından bir an evvel faydalanmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

CE Belgeli ürünler satıyoruz

“Güven duyulan, bilinen yerlerden alışveriş yapılmalı. Kaliteli ve sağlıklı ürünler satın alınmalı” uyarısında bulunan Varıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelinen aşamada merdiven altı olarak tabir edilen lisanssız ürünler tercih edilmemeli. Bunlar çocuklarımıza zarar verebilir. Biz bu konuda çok hassasız, dikkatliyiz Nitelikli, CE belgeli ürünler satışa sunuyoruz. Öbür taraftan kokulu silgiler, simli kalemler ya da ithal tüylü, püsküllü ve çocuklarca ilgi duyulan ama kullanıldığı zaman sağlık açısından uygun olmayan ürünleri de kendi mağazalarımızda bulundurmuyoruz.”

Depolar dolup taşıyor

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe de piyasada arz sorunun yaşanmadığına işaret etti. Depoların ürünlerle dolu olduğunu vurgulayan Tekçe, “Talebi çok rahat bir şekilde karşılarız. 2019’un fiyatına mal satarız. Zam yapmıyoruz. İstanbullular, bu gerçeği göz önünde bulundursun ve kırtasiye esnafından alışveriş yapsın. Stoklarımız olduğu için elimizde bulunan malı satmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Hareketlilik başladı

Kırtasiyecilerin fuarlardan ve toptancı firmalardan 6 ay vadeli mal aldığını anlatan Tekçe, ayrıca şunları söyledi: “Eylül döneminde öğrencilerimize satmak için ürünlerimizi temin ettik. Okulların açılmasını özlemle bekliyoruz. Okullar açılmazsa esnaf yanar, biter. Şükür ki bazı okullarımız, bazı öğretmenlerimiz eğitime start verdi. Bazı öğretmenlerimiz öğrencilerimize liste verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş satışlarımız başladı.”