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Aktüel

Kırşehir'de tarla yangını

Hasat edilmiş tarlada çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:33:14 -
Kırşehir'de tarla yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hasat edilmiş buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm alanda zarar oluştu.

Karacaören ve Dalakçı köyleri bölgesinde arpa ve buğday hasadının ardından sabah saatlerinde balyalama yapıldı. Öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı.

Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere sıçraması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile Kırşehir, Boztepe, Mucur ve Çiçekdağı belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Civar köylerdeki çiftçilerin de yardımıyla 5 saatte söndürülen yangında, 500 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


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