  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?
için kalan
Aktüel

Kırşehir'de KYK yurdunda ışıklarla "1919" yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:42:51 -
Kırşehir'de KYK yurdunda ışıklarla "1919" yazıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda ışıklarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "1919" yazıldı.

Kırşehir'de, Maldivler'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen 209 Türk vatandaşının bulunduğu Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nun ışıkları ile "1919" yazısı oluşturuldu.

Yurtta kalan vatandaşların da eşlik ettiği etkinlikte, yurt binasının pencerelerine Türk bayrakları, Atatürk posteri ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun'' yazıları da asıldı.

Etkinlik sırasında yurtta kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep birlikte seslendirdi.

Bağbaşı Mahallesi'nde şehrin hakim tepesinde yer alan yurttaki yazıyı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yazı, yurt çalışanlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı