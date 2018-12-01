Kırşehir MHP belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

Kırşehir MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 2019 yerel seçimlerde MHP Kırşehir belediye başkan adayları kim oldu? Kırşehir MHP belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. MHP Kırşehir Akçakent İlçesi belediye başkan adayı ve MHP Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye başkan adayı kim? İşte MHP Kırşehir belediye başkan adayları.

Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

Kırıkkale MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

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