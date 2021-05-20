  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kripto para operasyonu! Tutuklandılar
Şimdi değilse ne zaman?
Sergen Yalçın'dan itiraf! 'İzlememiştim'
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Ekonomi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, açıkladığı kadrolarını alacağı 32 öğretim üyesiyle güçlendirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:36:00 -
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre üniversite ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacak.

Adaylar müracaatlarını 03.06.2021 tarihine kadar yapabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen anneden 'müthiş' plan!
Gündem

15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen anneden 'müthiş' plan!

İstanbul’da, 15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen bir anne, adeta dedektif gibi iz sürdü. Kızını pazarlayan Büşra S.’yi bulan a..
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
Dünya

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay