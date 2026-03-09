Kirpi Ahmet cinayeti 18 yıl sonra çözüldü!

Zonguldak’ta 2010 yılında suları çekilen Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri bulundu. DNA testleriyle kemiklerin, 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. O dönem yapılan incelemelerde Ahmet Yılmaz’ın ‘öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı’ gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ancak 2023 yılında Zonguldak’ta Emircan İ.’nin (45) lideri olmakla suçlandığı 32 sanıklı suç örgütü davasında H.P. isimli sanığın, Ahmet Yılmaz’ı başına ateş ederek öldürüp baraja attıklarını itiraf ettiği ifadesinin ardından dosya yeniden açıldı.

YALAN BEYANLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bedeninde kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması olmayan Ahmet Yılmaz’ın ölümüne ilişkin dosyayı 2025 yılında devraldı. Soruşturma kapsamında 20 kişinin ifadesi alındı.

Bu kapsamda şüphelilerin yine ‘suç örgütü’ dosyası kapsamında 2009 yılında cezaevinde kaldığı dönemde aralarında gönderdikleri şifreli not pusulaları da deşifre edildi. Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. Emircan İ., Tarık Y. (50), Köksal A. (48) ve Baycan İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Alınan ifadeler kapsamında İlker E.’nin arkadaş ortamlarında korku salmak için cinayeti işlediklerini anlattığı tespit edildi. Bunun üzerine başka suçtan tutuklu bulunan İlker E.’nin ifadesi alındı. İlker E. 11 Kasım 2025’te ‘Kirpi Ahmet’ cinayeti kapsamında da tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından daha sonra teknik takip, telefon dinlemesi ve HTS baz çalışmaları yapıldı. 22 Şubat’ta operasyon düzenleyen ekipler, Emircan İ., Köksal A. ve Tarık Y.’ye de gözaltına aldı.

YASAK AŞK MI, HESAPLAŞMA MI?

Ahmet Yılmaz’ın, çete içi hesaplaşmadaki bir hırsızlık olayında diğer üyeleri ihbar edeceğine yönelik şüpheye istinaden öldürüldüğü ihtimali de ortaya çıktı. Emircan İ. ise ölen Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşinin ilişkisi olduğu, bu sebeple Baycan’ın Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

26 Şubat günü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan, Emircan İ. hakkında olay günü araçta bulunmadığı için ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına, Köksal A. ve Tarık Y.’nin tutuklanmasına karar verildi. Bu suçtan tutuklu bulunan İlker E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCE MADEN OCAĞINA SONRA BARAJ ATTILAR

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Ahmet Yılmaz’ın ‘çeteyi ihbar edeceğinin’ duyulmasından sonra 1 Kasım 2008’de arkadaşları Baycan İ., Köksal A. ve Tarık Y. ile buluşup otomobil ile gezerken yaşanan tartışmada boğularak öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, Emircan İ.’nin, Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşi arasındaki ilişkiden dolayı tartışma yaşandığını anlattığına; Köksal A.’nın olaya dair susma hakkını kullanıp suçlamaları reddettiğine Tarık Y., ‘Kirpi Ahmet’i arabada Baycan İ.’nin boğduğunu cesedi çuvala koyduklarını, önce kullanılmayan bir kaçak kömür ocağına ardından da oradan alarak Ulutan Barajı’na attıklarını itiraf ettiğine yer verildi.

Olay yerlerinde keşif de yaptırılan 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istendi.