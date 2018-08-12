Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride bulunan, "Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu" "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.