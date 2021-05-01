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Gündem Kırmızı kategorideki o ilden sevindirici haber: Yoğun bakım servisi tamamen boşaldı
Gündem

Kırmızı kategorideki o ilden sevindirici haber: Yoğun bakım servisi tamamen boşaldı

Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli olarak kırmızı kategoride bulunan Osmaniye'de, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:52:00 - 2021-05-01 00:54:00
Kırmızı kategorideki o ilden sevindirici haber: Yoğun bakım servisi tamamen boşaldı

Risk haritasında kırmızı kategoride bulunan kentteki Kadirli Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medya hesabında "Kadirli Devlet Hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız sıfır (0). Daha iyi olacağız inşallah" notu ile boş yoğun bakım servisinin fotoğrafını paylaştı.



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