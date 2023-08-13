Kırmızı ışık ihlali: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp karşı yönden gelen ve Doğançam istikametine dönmekte olan minibüse çarpmamak için ters şeride girdi.

Kendilerine yeşil ışık yanmasıyla hareket eden karşı şeritteki araç sürücülerinin dikkati ve gelen otomobili fark ederek frene basmaları muhtemel bir facianın yaşanmasının önüne geçerken, araçların durmaya çalışırken Hüseyin Coşar’ın kullandığı 42 GF 507 plakalı ve Hüsnü Yüksel’in kullandığı otomobillerin birbirine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlardan birisinde hamile bir kadının olduğu ve rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerinin yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasının izlenmesiyle nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğü gözler önüne serildi.