Kırmızı görmüş boğaya dönecek! İmamoğlu, bu kapaktan sonra sittin sene kendine gelemez

İstanbul Esenyurt’ta gece boyu etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu.

23 Haziran 2020'de aynı bölgede bir kişinin öldüğü sel felaketi yine tekrarlandı. Benzer sahnelerin yaşandığı Esenyurt'ta ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk muhabiriyle yaşadığı diyalog yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu ''Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı?" sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu, "Ama biz bu sorunları çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" demişti.

CNN Türk Esenyurt'taki sel felaketi haberinde işte bu görüntüyü 2 yıl sonra yeniden yayınladı.