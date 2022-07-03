Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye tarifi ve kırmızı biberli çökelek bastırması tarifi

Kırmızı Biberli Çökelek Bastırması Tarifi İçin Malzemeler

1kg. kapya biber

700

gram

çökelek

3 yemek kaşığı

çörek otu

1/2 su bardağı

zeytinyağı

Kırmızı Biberli Çökelek Bastırması Tarifi Nasıl Yapılır?

Kapyaları yıkayın ve tohumlarını temizledikten sonra iri iri doğrayın.

Çökeleği alın ve çörek otu ile güzelce karıştırın.

Bir kavanozun tabanına önce çörek otlu çökelekten bastırarak yaklaşık 2-3 cm yüksekliğinde olacak şekilde koyun.

Üstüne biraz tuz serpin ve 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve doğranmış biberleri aynı şekilde bastırarak, yüksekliği yaklaşık 4 cm olacak şekilde bastırın. Üstüne yine çökelek ve biber şeklinde ilerleyin ve en üste çörekotlu çökelek gelecek şekilde ayarlayın.

Üstüne biraz tuz serpin ve 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve doğranmış biberleri aynı şekilde bastırarak, yüksekliği yaklaşık 4 cm olacak şekilde bastırın. Üstüne yine çökelek ve biber şeklinde ilerleyin ve en üste çörekotlu çökelek gelecek şekilde ayarlayın.

Zeytinyağını da gezdirip kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde 1 hafta beklettikten sonra, yemeğe hazır hale gelecekler.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kapağı açılmış kavanozu buzdolabında muhafaza etmeyi unutmayın. Afiyetler olsun!

Kırmızı Biberli Çörek Otlu Kurabiye (Nefis) Tarifi İçin Malzemeler

125 gr oda sıcaklığında margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

3 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yumurtanın beyazı (Sarısı üzerine sürülecek)

Aldığı kadar un

Üzerine;

Yumurta sarısı

Susam

Kırmızı Biberli Çörek Otlu Kurabiye (Nefis) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzeme eklenip kontrollü olarak un katılarak kulak memesi yumuşaklığında kıvam elde edilir.

Şekil verilip kurabiye kalıplarıyla şekil verilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür, susam serpiştirilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.